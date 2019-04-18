Артиста сняли с рейса Барнаул – Москва. Бортпроводники и полицейские сочли поведение Александра Панкратова-Черного неадекватным.

Артистасняли с рейса Барнаул – Москва.Бортпроводники и полицейские сочли поведение Александра Панкратова-Черного неадекватным.Сегодня в Сеть просочилосьвидео, на котором артист, стоя между рядами кресел, извиняется перед пассажирами. АлександрПанкратов-Черный уверяет, в том, что самолет задержали, нет еговины: он сидел тихо и всего лишь попросил водки, а его сочлипьяным дебоширом.Меж тем членэкспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян отмечает, что верить Панкратову-Черному не стоит. Александр сам виноват в случившемся."Рейс долженпроходить в комфортной обстановке для всех пассажиров. У нас нет возможности увидеть,что было до того, как очевидцы включили камеры. Мы видим лишь, чтоПанкратов-Черный извиняется перед пассажирами. Но даже на этой записи видно,что у человека несколько измененное сознание по отношению к его обычномуповедению. Он сам подтверждает на видео, что попросил 100 грамм водки, то естьпо логике захотелось душе продолжения банкета. Опять же, если он начал по этомуповоду скандалить, то был повод его снять с рейса. Он упоминает, что людиначали собирать подписи по поводу его поведения – значит он им мешал", -рассуждает общественник в беседе с "Дни.ру".Манукян отметил, чтопристрастие к алкоголю сгубило не одну жизнь. Если вовремя не избавится отпагубной зависимости можно плохо кончить и примеров тому масса."А самомуПанкратову-Черному я хочу напомнить весьма печальную историю последних летжизни прекрасного актера Петра Щербакова. К этой печальной истории он имелнепосредственное отношение и, надеюсь, что не захочет ее повторить на своемпримере. актер прекрасный, очень бы не хотелось, чтобыпреждевременно ушел из жизни из-за влечения к зеленому змию", – резюмировалВадим Манукян.Напомним, знаменитыйсоветский артист Петр Щербаков незадолго до кончины вел разгульный образ жизни. Не обращая внимание на серьезные проблемы с сердцем, он часто прикладывался кстакану. По словам экс-супруги знаменитости Галины Лиштвановой, "помогал" Щербакову скатываться на дно."Саша и сейчас не прочькрепко выпить, а уж раньше не мог остановиться, стоило только начать! Думаю,если бы он не приклеился к Пете, то Щербаков сейчас готовился бы отметить свой80-летний юбилей", – говорила Галина Лиштванова в интервью 10 лет назад.