Полицейские установили, что злоумышленник сбыл наркотическое средство гражданину, выступающему в качестве закупщика...

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в попытке сбыта наркотического средства.В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» оперативниками на территории деревни Ширяево был задержан 29-летний житель столицы. Полицейские установили, что злоумышленник сбыл наркотическое средство гражданину, выступающему в качестве закупщика, сверток с веществом растительного происхождения.Исследованием ЭКЦ УВД по ТиНАО установлено, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной. Общий вес изъятого вещества более 100 граммов.Следственной частью УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Если вам известны факты правонарушений или преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, сообщите об этом по телефонам дежурной части УВД по ТиНАО (круглосуточно): 8(495) 850-13-20 или 02.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999)010-51-79