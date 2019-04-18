Злоумышленник предложил перевести необходимую сумму с помощью приложения в мобильном телефоне...

Сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнее ранее судимого приезжего, подозреваемого в краже у пенсионерки.В отдел полиции обратилась 81-летняя москвичка. Пенсионерка рассказала, что к ней в квартиру на Авиамоторной улице пришел работник газовой службы для установки оборудования стоимостью 7 тысяч рублей. Женщина сообщила, что оплатить услугу она может только банковской картой. Злоумышленник предложил перевести необходимую сумму с помощью приложения в мобильном телефоне, на что пенсионерка сообщила, что не умеет им пользоваться. Тогда молодой человек самостоятельно совершил перевод в через приложение и ушел. Позже потерпевшая обнаружила, что с карты были списаны 10 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудником полиции подозреваемый был задержан. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18