США ограничивают денежные переводы и поездки на Кубу, вводят санкции против Центробанка Венесуэлы, а также в отношении сына президента Никарагуа и Banco Corporativo.

США ограничивают денежные переводы и поездки на Кубу, вводят санкции против Центробанка Венесуэлы, а также в отношении сына президента Никарагуа и Banco Corporativo.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.Вашингтон вводит дополнительные ограничения на поездки американцев на Кубу, за исключением вояжей, совершаемых по семейным обстоятельствам. Запрещено переводить на остров более тысячи долларов в квартал. Еще пять кубинских компаний включены в черные списки, таким образом их уже 211.Эти меры Болтон объяснил тем, что США противодействуют кубинским спецслужбам, а их поводом послужили нарушения Гаваной прав человека и поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро.По словам американского советника, поскольку Центробанк Венесуэлы играет ключевую роль в сохранении власти Мадуро, решено затруднить ЦБ доступ к американским долларам.Он пригрозил, что это решение в отношении ЦБ должно предостеречь всех мировых игроков, в том числе и Россию, "от развертывания военных сил и средств в Венесуэле для поддержки режима Мадуро".Кроме этого Болтон рассказал, что Белый дом вводит санкции против Лауреано Ортеги, который является сыном президента Никарагуа Даниэля Ортеги, а также никарагуанского банка Banco Corporativo SA. В Вашингтоне считают, что данный банк является черной кассой главы Никарагуа, а его сын стал "наследником режима и вовлечен в масштабные коррупционные схемы".