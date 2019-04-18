Дмитрия Быкова, который до сих пор находится в коме, отправили самолетом в Москву. Суета вокруг публициста возмутила россиян – их удивляют особые условия, которые созданы для лечения писателя.

Дмитрия Быкова, который до сих пор находится в коме, отправилисамолетом в Москву. Суета вокруг публициста возмутила россиян – их удивляютособые условия, которые созданы для лечения писателя.Суета вокруг возмутила россиян. Простые жителиУфы могут лечиться у местных врачей – а к писателю выслали специальную бригадуиз госпиталя Бурденко. Спасать в стране, оказывается, больше некого, замечаетпопулярный блогер."Что самое неприятное в ситуации, диагностирована ведьдеменция на фоне сахарного диабета. То есть, жирный собственноручно гробил своездоровье годами (десятилетиями), жрал, пил, набрал такой вес, что стал сам себяпоперек шире, а теперь его спасают", – пишет Лена Миро.Блогер считает, что это несправедливо. Миро подчеркивает:она не против того, чтобы вылечили – но почему такоенеравенство? "К Иванову, Петрову и Сидорову врачи из Бурденко не летят.Мерзко", – заключает Миро.Тем временем стало известно, что консилиум врачей принялрешение о перевозке пациента в столицу. Самолет с Дмитрием Быковым вечером 18апреля вылетел из аэропорта Уфы. На борту находится бригада медиков и женаписателя, передает ТАСС.был доставлен в больницу Уфы с борта самолетав тяжелом состоянии. Первоначально врачи подозревали у него острое нарушениемозгового кровообращения. Однако позже медики не подтвердили инсульт.