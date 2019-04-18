Дмитрия Быкова, который до сих пор находится в коме, отправили
самолетом в Москву. Суета вокруг публициста возмутила россиян – их удивляют
особые условия, которые созданы для лечения писателя.
Дмитрия Быкова, который до сих пор находится в коме, отправили
самолетом в Москву. Суета вокруг публициста возмутила россиян – их удивляют
особые условия, которые созданы для лечения писателя.
Суета вокруг возмутила россиян. Простые жители
Уфы могут лечиться у местных врачей – а к писателю выслали специальную бригаду
из госпиталя Бурденко. Спасать в стране, оказывается, больше некого, замечает
популярный блогер.
"Что самое неприятное в ситуации, диагностирована ведь
деменция на фоне сахарного диабета. То есть, жирный собственноручно гробил свое
здоровье годами (десятилетиями), жрал, пил, набрал такой вес, что стал сам себя
поперек шире, а теперь его спасают", – пишет Лена Миро.
Блогер считает, что это несправедливо. Миро подчеркивает:
она не против того, чтобы вылечили – но почему такое
неравенство? "К Иванову, Петрову и Сидорову врачи из Бурденко не летят.
Мерзко", – заключает Миро.
Тем временем стало известно, что консилиум врачей принял
решение о перевозке пациента в столицу. Самолет с Дмитрием Быковым вечером 18
апреля вылетел из аэропорта Уфы. На борту находится бригада медиков и жена
писателя, передает ТАСС.
был доставлен в больницу Уфы с борта самолета
в тяжелом состоянии. Первоначально врачи подозревали у него острое нарушение
мозгового кровообращения. Однако позже медики не подтвердили инсульт.