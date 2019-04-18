Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по версии издания.

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по версии издания.Как передает РИА Новости, второй год подряд журнал не включил в рейтинг президента России Владимира Путина, который несколько лет включался изданием в перечень самых влиятельных персон мира.На этот раз в число "лидеров" Time включил ряд политиков, среди которых значатся президенты США и Мексики Дональд Трамп и Андрес Мануэль Лопес Обрадор, руководители Китая и Бразилии Си Цзиньпин и Жаир Мессиасу Болсонаро, премьер-министры Новой Зеландии и Израиля Джасинда Ардерн и Биньямин Нетаньяху, а также ряд других руководителей и общественных деятелей."Титанами" журнал назвал футболиста Мохаммеда Салаха, основателя Facebook Марка Цукерберга, еврокомиссара по вопросам юстиции Веру Юрову и прочие.В категорию "Новаторов" включены актриса Сандра О, писатель Марлон Джеймс, теннисистка Наоми Осака и ряд других фамилий."Деятелями искусства" американские журналисты признали рестлера и киноактера Дуэйна Джонсона, актрис Эмилию Кларк и Бри Ларсон, певицу Ариану Гранде и некоторых иных."Кумиры" по мнению Time – это бывшая первая леди США Мишель Обама, певицы Тейлор Свифт и Леди Гага, кинорежиссёр Спайк Ли и другие.Традиционно журнал Time называет в последнем декабрьском номере "Человека года". Эта номинация присуждается с 1927 года, когда этого звания удостоился летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший Атлантику.Персону года выбирает исключительно исполнительный редактор. В разные годы Человеком года становились Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Джордж Буш, Михаил Горбачёв (дважды — в 1987 и 1989 годах). В 2007 году Человеком года стал российский президент Владимир Путин.Начиная с 1999 журнал публикует также Time 100 — список ста наиболее влиятельных людей года. Список выбирается комиссией учёных.