Жизнь звезды советского кино подчинена
недугу. На протяжении долгих 10 лет Маргарита Терехова больна Альцгеймером.
О состоянии любимой миллионами россиян артистки рассказала ясновидящая Галина Янко.
Жизнь звезды советского кино подчинена
недугу. На протяжении долгих 10 лет Маргарита Терехова больна Альцгеймером.
О состоянии любимой миллионами россиян артистки рассказала .
По словам
ведуньи, артистке изначально была уготована нелегкая судьба. Маргарита
Терехова носит на себе проклятие.
"Очень красивая женщина.
Прожила непростую жизнь: ей много завидовали и даже проклинали. Карты не
показывают скорой смерти, но вот болезней у нее большое количество. Актриса
много лет находится в постоянном стрессе и никак не может выйти из состояния
этого. На всем ее роду есть такое как бы сказать проклятие и заболевания не
отступают от них", – говорит Янко.
Ясновидящая добавила, что много лет назад Маргарита Борисовна
столкнулась с мстительной завистницей. Злопыхательница, по словам Галины Янко, осуществила
страшное.
"По роду она долгожитель, а
вот на счет качества жизни ничего хорошего сказать не могу. Я вижу, что в
молодости она перешла дорогу какой-то женщине, и та навела порчу, чтобы
Терехова всю жизнь мучилась в страшных болезнях. Ее сердце еще сильное, а вот в
голове, я вижу, какая-то пустота. Она будто бы находится в не вполне адекватном
состоянии, и лучше уже не станет. Так же я вижу, что она вроде бы в окружении
людей, но совершенно одинокая. Ее и жалеют, и хотят поддержать, но это
происходит какими-то урывками. Выглядит так, будто окружающие уже устали от
всего этого", – рассказала ведунья.