Жизнь звезды советского кино подчинена недугу. На протяжении долгих 10 лет Маргарита Терехова больна Альцгеймером. О состоянии любимой миллионами россиян артистки рассказала ясновидящая Галина Янко.

Жизнь звезды советского кино подчиненанедугу. На протяжении долгих 10 лет Маргарита Терехова больна Альцгеймером.О состоянии любимой миллионами россиян артистки рассказала .По словамведуньи, артистке изначально была уготована нелегкая судьба. МаргаритаТерехова носит на себе проклятие."Очень красивая женщина.Прожила непростую жизнь: ей много завидовали и даже проклинали. Карты непоказывают скорой смерти, но вот болезней у нее большое количество. Актрисамного лет находится в постоянном стрессе и никак не может выйти из состоянияэтого. На всем ее роду есть такое как бы сказать проклятие и заболевания неотступают от них", – говорит Янко.Ясновидящая добавила, что много лет назад Маргарита Борисовнастолкнулась с мстительной завистницей. Злопыхательница, по словам Галины Янко, осуществиластрашное."По роду она долгожитель, авот на счет качества жизни ничего хорошего сказать не могу. Я вижу, что вмолодости она перешла дорогу какой-то женщине, и та навела порчу, чтобыТерехова всю жизнь мучилась в страшных болезнях. Ее сердце еще сильное, а вот вголове, я вижу, какая-то пустота. Она будто бы находится в не вполне адекватномсостоянии, и лучше уже не станет. Так же я вижу, что она вроде бы в окружениилюдей, но совершенно одинокая. Ее и жалеют, и хотят поддержать, но этопроисходит какими-то урывками. Выглядит так, будто окружающие уже устали отвсего этого", – рассказала ведунья.