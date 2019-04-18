Социологи из университета Чикаго провели исследование, в ходе которого выяснили, что владельцы собак чувствуют себя счастливее, чем хозяева кошек. Впрочем, это может быть связано не только с любимыми питомцами.

Социологи из университета Чикаго провели исследование, в ходе которого выяснили, что владельцы собак чувствуют себя счастливее, чем хозяева кошек. Впрочем, это может быть связано не только с любимыми питомцами, сообщает Washington Post.О том, что они счастливы, заявили 36 процентов хозяев животных. Среди кошатников таких оказалось лишь 18 процентов. В числе тех, кто держит дома и собак, и кошек, счастливыми себя назвали 28 процентов опрошенных.93 процента владельцев собак сказали, что воспринимают своих питомцев как членов семьи. Среди хозяев кошек людей с таким отношением к домашним животным оказалось 83 процента. Кроме того, социологи выяснили, что собачники чаще играют со своими любимцами.При этом ученые отметили, что владельцы кошек в среднем более одиноки и менее успешны, чем собачники. Поэтому, отмечают исследователи, вероятно, не стоит искать прямую связь между питомцем человека и его восприятием жизни.