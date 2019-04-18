УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Губановой Галины Андреевны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Губановой Галины Андреевны, 1938 года рождения, которая 17 апреля 2019 года ушла из дома в п. Десеновское и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 75-80 лет, рост: 165-170 см, полного телосложения, волосы седые средней длиныБыла одета: жилетка черного цвета, кофта серого цвета, лосины черного цвета, замшевые тапочкиПолиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79