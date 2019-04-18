Пассажир рейса Москва – Махачкала снял на видео ЧП с участием пассажирского самолета, у которого возник пожар в районе одного из двигателей. К счастью, огонь замечен до взлета и воздушное судно вернулось на стоянку. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Один из пассажиров рейса Москва – Махачкала, готовившегося к вылету из столичного аэропорта Внуково, снял на видео возгорание, произошедшее на воздушном судне.На записи, сделанной одним из очевидцев, видно пламя в районе одного из двигателей.По предварительным данным, огонь был обнаружен в ходе руления к взлетно-посадочной полосе.Воздушное судно вернули на стоянку, пассажиров эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал.Судя по регистрационному номеру воздушного судна — VQ-BHZ, который заметно в кадре, речь может идти о самолете Boeing 737-400 авиакомпании "ЮТэйр".Комментариев от перевозчика пока не поступало.Отметим, что воздушное судно авиакомпании "ЮТэйр" с аналогичным регистрационным номером уже становилось участником инцидента с возгоранием.Так, 18 мая 2013 года после посадки во Внуково у самолета загорелось шасси, пожарные справились с возгоранием, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.