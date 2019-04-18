Установлено, что при заключении кредитного договора злоумышленница представила в банк паспорт с неправомерно внесенными данными...

Сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками ППСП ОМВД России по Тверскому району задержали 33-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве в сфере кредитования.В полицию с заявлением обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил, что неизвестная женщина в офисе банка на Цветном бульваре получила кредит на сумму более 900 тысяч рублей, представив необходимый пакет документов. Однако выплаты в счет погашения кредита в банк не производятся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Земляном Валу. Установлено, что при заключении кредитного договора злоумышленница представила в банк паспорт с неправомерно внесенными данными о регистрации и браке.По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60