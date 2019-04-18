Слова благодарности адресованы участковому уполномоченному полиции Илье Лукашову.

На имя начальника межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» полковника полиции Николая Панина поступило письмо от коллектива МБОУ «Золотковская СОШ» со словами благодарности в адрес участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» Ильи Лукашова:«Просим Вас выразить благодарность участковому уполномоченному полиции Илье Лукашову за активную помощь коллективу Золотковской школы в работе с подростками и воспитании подрастающего поколения. Полицейский принимает активное участие в заседаниях Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оперативно реагирует на обращения, проводит индивидуальные профилактические беседы с учащимися школы, особое внимание уделяет детям, состоящим на внутришкольном учете, совместно с сотрудниками школы осуществляет рейды в каникулярное время с целью соблюдения детьми комендантского часа, а также рейды по неблагополучным семьям. Выражаем благодарность и руководству за подготовку таких достойных сотрудников!» - отмечено в письме.