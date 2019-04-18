Для разведения костра женщина использовала средство для розжига

Для разведения костра женщина использовала средство для розжигаВ Киржаче из-за сжигания мусора на приусадебном участке погибла 80-летняя женщина.По предварительной информации МЧС, пенсионерка убиралась на участке, собрала мусор и решила его сжечь. Для разведения костра женщина использовала средство для розжига. В результате загорелся не только мусор, но и ее одежда. Спастись она не смогла и погибла.От огня также загорелась трава, площадь пожара разрослась до 100 квадратных метров.Обстановка с палами сухой травы во Владимирской области достаточно напряжённая. С начала года зафиксировали уже 160 загораний растительности, из них 114 – в границах городов и деревень. Общая площадь травяных пожаров превысила 6 квадратных километров.В регионе вводится особый противопожарный режим.Местным жителям напоминают, что палы сухой травы и сжигание мусора могут привести к пожарам в жилых домах и к гибели людей! За такие действия может грозить штраф до 6-ти тысяч рублей.При обнаружении пала травы звоните по телефонам: «112», «101».