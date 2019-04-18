Установлено, что злоумышленники представлялись сотрудниками пенсионного фонда и предлагали пожилым людям получить денежную компенсацию либо путёвку в санаторий...

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по Северному административному округу ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в мошенничестве, совершенном в отношении пенсионеров», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«В полицию поступило несколько обращений от жителей столицы о хищении у них денежных средств. Установлено, что злоумышленники представлялись сотрудниками пенсионного фонда и предлагали пожилым людям получить денежную компенсацию либо путёвку в санаторий. Для их предоставления требовалось подписать заявление, а также показать паспорт и банковскую карту для сверки персональных данных. При встрече с подозреваемым доверчивые граждане сообщали ему пин-коды от карт якобы для подтверждения платежа. Он незаметно подменял карточки владельцев на чужие и уходил, после чего снимал деньги через банкоматы. Через некоторое время потерпевшие при обращении в банк узнавали, что с их расчетных счетов неизвестными сняты различные денежные суммы», - рассказала Ирина Волк.Общий материальный ущерб превысил 1,9 миллиона рублей.По данным фактам следственными отделами ОМВД России по районам Головинский и Ховрино возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 и частями 2, 3 статьи 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими на территории города Москвы задержан один из подозреваемых. Им оказался ранее судимый 28-летний приезжий. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.На сегодняшний день установлены обстоятельства шести эпизодов мошенничества в отношении пожилых граждан, совершённых задержанным.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников противоправной деятельности.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк