Сумма ущерба составила 270 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 270 тысяч рублейВ конце марта в полицию обратился 39-летний житель Мурома, у которого украли автомобиль. Мужчина пояснил, что припарковал машину рядом со своим домом, а спустя время не обнаружил транспортное средство. Сумма ущерба составила 270 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 26-летний местный житель. Молодой человек планировал продать похищенный автомобиль.В отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Он под арестом. Расследование уголовного дела продолжается.Похищенный автомобиль изъяли и в ближайшее время вернут законному владельцу.