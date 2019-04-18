Фигурант планировал продать похищенный автомобиль.

В конце марта в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился 39-летний местный житель, сообщивший о хищении принадлежащего ему автомобиля. Мужчина пояснил, что припарковал авто рядом с домом, в котором проживает, а спустя время не обнаружил транспортное средство.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 270 000 рублей.Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Муромский» совместно с коллегами из регионального УМВД провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили причастность к хищения 26-летнего местного жителя.Полицейские задержали подозреваемого на территории района.По имеющейся информации, фигурант планировал продать похищенный автомобиль.В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к аналогичным фактам противоправной деятельности.Похищенный автомобиль изъят и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу.