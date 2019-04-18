Пожар тушили 38 человек на 18 спецмашинах

Пожар тушили 38 человек на 18 спецмашинахВ Петушинском районе произошел масштабный пожар. Днем 17 апреля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в деревне Плотавцево. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Петушинского, Киржачского, Владимирского гарнизонов и подразделения из Подмосковья.В результате пожара сгорел один жилой дом, три дачи и заброшенный дом. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.В ликвидации последствий пожара участвовали 38 человек на 18 спецмашинах.