Пока одни собирают пожертвования и горько сожалеют об ущербе, который нанес пожар одному из самых известных храмов мира – Нотр-Даму, Собору Парижской Богоматери, в соцсетях стали распространяться объявления о продаже его обгоревших частей. При этом цены за куски от 200 граммов указаны в гривнах.

Пока одни собирают пожертвования и горько сожалеют об ущербе, который нанес пожар одному из самых известных храмов мира – Нотр-Даму, Собору Парижской Богоматери, в соцсетях стали распространяться объявления о продаже его обгоревших частей.Так, например, в этом объявлении, судя по скриншоту с экрана телефона, говорится о том, что покупателю будет выслано даже видео изъятия той или иной обгоревшей, но уцелевшей части собора.Отмечается, что "материал для продажи берется из внутренней части собора". Вес частей, предлагаемых на продажу, — от 200 граммов до 2 килограммов, а цена за одну часть составляет 20 тысяч украинских гривен (около 750 долларов США).При этом, судя по картинке, скрин сделан с телефона пользователя украинской мобильной сети.Впрочем, данное "объявление", скорее всего, мошенничество или вброс, поскольку доступ посторонним на территорию Нотр-Дама сразу после начала пожара был закрыт, и как передает корреспондент ВГТРК в Париже Анастасия Попова, оцепление там до сих пор сохраняется. Так что вынести оттуда обгоревшие части собора вряд ли возможно.Однако есть в Сети и другого рода картинки и видео, в которых собраны фото и видео Нотр-Дама разных эпох – и вплоть до пожара, который вспыхнул в верхней части собора вечером 15 апреля.С огнем боролись больше 8 часов. Он уничтожил шпиль Нотр-Дама, часы и большую часть его кровли, но самые главные святыни, хранившиеся в соборе, удалось сохранить.