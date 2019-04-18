Американец Алан Детрич выставил на интернет-аукционе eBay скелет детеныша тираннозавра. Начальная стоимость – чуть меньше трех миллионов долларов. Ученые поступок мужчины не одобрили.

Американец Алан Детрич выставил на интернет-аукционе eBay скелет детеныша тираннозавра. Начальная стоимость – чуть меньше трех миллионов долларов. Ученые поступок мужчины не одобрили, сообщает Guardian.Автор лота отмечает, что он продает останки, скорее всего, единственного детеныша тираннозавра в мире. У него 4,5- метровое тело, 53-сантиметровый череп и острые зубы. Детрич указал, что на момент смерти древней рептилии было четыре года.Возраст останков – примерно 68 миллионов лет. Археолог-любитель Детрич обнаружил их в Монтане в 2017 году и вскоре передал на хранение представителям Музея естественной истории университета Канзаса. Спустя два года американец решил забрать экспонат из музея и выставить скелет на продажу.Ученые сокрушаются: им пока не удалось определить, принадлежат ли останки маленьких тираннозавров из Северной Америки детенышам или представителям вида Nanotyrannus. Если единственный подобный скелет окажется в частной коллекции, этот вопрос рискует и остаться нерешенным.Покупателей для необычного лота пока не нашлось.