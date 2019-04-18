Минюст США сегодня наконец опубликует полный текст доклада специального прокурора Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Минюст США сегодня наконец опубликует полный текст доклада специального прокурора Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года.Чуть позже в Вашингтоне пройдёт пресс-конференция Уильяма Барра, на которой генеральный прокурор США ответит на вопросы по поводу опубликованного доклада.Свою пресс-конференцию по этому поводу также намерен провести президент Дональд Трамп. Он не раз называл расследование Мюллера "охотой на ведьм" и теперь с нетерпением ждёт окончательного завершения этой истории.Расследование Роберта Мюллера длилось почти два года. По его итогам генпрокурор и его помощники не выявили фактов сговора Трампа с Москвой, передает телеканал "Россия 24".