Цистерны с соляркой вспыхнули на военном полигоне во Всеволожском районе Ленинградской области. Очевидцы запечатлели столб дыма, который виден за несколько километров от места ЧП.

Цистерны с соляркой вспыхнули на военном полигоне во Всеволожском районе Ленинградской области. Очевидцы запечатлели столб дыма, который виден за несколько километров от места ЧП.Первые фото из Сертолова, в окрестностях которого и расположена воинская часть, появились около полудня 17 апреля. По данным 47news, огонь охватил емкости с примерно 200 тоннами солярки.Посмотреть эту публикацию в InstagramЧто-то горит