Цистерны с соляркой вспыхнули на военном полигоне во Всеволожском районе Ленинградской области. Очевидцы запечатлели столб дыма, который виден за несколько километров от места ЧП.
Цистерны с соляркой вспыхнули на военном полигоне во Всеволожском районе Ленинградской области. Очевидцы запечатлели столб дыма, который виден за несколько километров от места ЧП.
Первые фото из Сертолова, в окрестностях которого и расположена воинская часть, появились около полудня 17 апреля. По данным 47news, огонь охватил емкости с примерно 200 тоннами солярки.
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