Похищенное имущество изъято полицейскими и возвращено законным владельцам.

Отделом дознания ОМВД России по Судогодскому району возбуждены уголовные дела в отношении 26 и 31-летней местных жительниц. Женщины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).В середине апреля текущего года в полицию обратилась 50-летняя жительница Судогодского района, сообщившая о пропаже её мобильного телефона. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую в хищении гаджета. В содеянном девушка созналась, пояснив, что обнаружила телефон на улице, узнала в нем имущество своей знакомой, однако не стала его возвращать, а решила оставить себе.В совершении аналогичного преступления подозревается другая местная жительница, похитившая телефон 61-летнего знакомого и впоследствии подарившая его своему другу.Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.Санкцией ч.1 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.