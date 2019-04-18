В Кремле состоялось грандиозное шоу, приуроченное к юбилею Аллы Пугачевой. В конце концерта на сцену вышли самые близкие люди Примадонны.

В Кремле состоялось грандиозное шоу, приуроченное к юбилею Аллы Пугачевой. В конце концерта на сцену вышли самые близкие люди Примадонны.О юбилейном концерте Аллы Пугачевой говорят последний месяц. Причем скорее в негативном ключе. Все началось с того, когда выяснилось, что спонсор – государственное учреждение – выделило на шоу Примадонны 40 миллионов рублей. Дальше – больше. Едва билеты появились в продаже, как были немедленно раскуплены. спекулянты требовали за заветные бумажки до полумиллиона рублей.Музыкальный критик Сергей Соседов, называвший себя самым преданным поклонником Аллы Пугачевой, признавался репортерам, что на концерт не пойдет. И дело не только в заоблачных ценах на билеты. Эксперт утверждал, что Примадонна давно уже не обладает тем голосом, за который ее полюбили миллионы. Также он усомнился в качестве музыкального материала Пугачевой. По его словам, 70-летней женщине несолидно исполнять такой репертуар.Впрочем, специально для шоу Алла записала новые песни. А еще исполнила несколько старых. давно ставшими хитами. На сцене Примадонна предстала в стильных, лаконичных нарядах. Не без перчика. Например, артистка появилась в юбке с таким разрезом. что были видны шаловливые шортики. Примадонна продемонстрировала весь свой талант, вложив его в свое шоу. которое, скорее напоминало музыкальный спектакль, чем концерт в классическом его понимании.Не обошлось без сюрпризов. Когда Примадонна смеялась над нынешним шоу-бизнесом, его зависимостью от различных соцсетей, в частности, Instagram, на сцене появилась яркий его представитель – скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Танцовщица, обладающая здоровым чувством юмора, предстала в ярком желтом брючном костюме и буквально плюхнулась в свой фирменный поперечный шпагат, за что потом получила большой букет ее излюбленных белых роз. А Алла Пугачева прямо назвала ее королевой Instagram.Однако кульминацией шоу стал выход всех членов семьи . Когда она пела свою "коронку" "Женщина. которая поет", на сцену вышли ее дочь Кристина Орбакайте, внуки Никита и Дени, молодой супруг и их двойняшки Лиза и Гарри. Присутствовала и дочь Кристины Клавдия. "Я бы хотела, чтобы они увидели меня на сцене. Конечно, они видели старые концерты, записи, но они не ассоциируют меня с той женщиной. Я хочу выступить, чтобы у Лизы и Гарри осталась память обо мне", – цитирует Аллу Пугачеву .