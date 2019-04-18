Его место занял Пётр Смирнов

Его место занял Пётр СмирновМесто известного владимирского биатлониста Алексея Слепова, который решил сложить себя из-за нехватки времени на спорт. Его место занял Пётр Смирнов. 18 апреля его представили в качестве депутата на юбилейном заседании ЗакСобрании. Он является гендиректором ООО «Индастриал Платформ Групп Клима».Он родился в 1971 году. В 1994 году закончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности «инженер-физик». А в 2002 году окончил Финансовую академию Правительстве РФ по специальности «экономист».Работать начал в 1995 году в «Инвестиционной компании Юнивер» в должности коммерческого директора.