Жаркая пляжная погода на майские праздники точно будет на Мальдивах, Багамах и в Юго-Восточной Азии, прогноз по средиземноморским курортам появится в конце апреля.

Жаркая пляжная погода на майские праздники точно будет на Мальдивах, Багамах и в Юго-Восточной Азии, прогноз по средиземноморским курортам появится в конце апреля.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, на планете Земля имеются регионы, в которых климат и погода совпадают. В них, по словам синоптика, комфортно отдыхать людям, которые любят очень теплую погоду. В качестве таковых он назвал Малайзию, Индонезию, Вьетнам и Багамские острова.При этом Вильфонд затруднился ответить, какая погода будет на зарубежных морских курортах на майские праздники, подчеркнув, что это станет понятно лишь в конце апреля. Что же касается Крыма и черноморского побережья Кавказа, то по информации метеоролога, погода там будет нежаркой – примерно чуть выше +20° и холодное море."Чехов рекомендовал Крым именно в мае – там наиболее чистый воздух", – заключил Вильфонд.Он сообщил, что для поездок в другие страны в данное время года подходит Узбекистан, где днем будет +26°…+27°, а ночью +12°…+16°. Также ученый отметил, что в начале мая достаточно благоприятный климат в Японии.По данным метеоролога, в это время на Алтае, Казани и Калининграде +17°…+19° градусов днём и ночью +8°…+10° ночные температуры.