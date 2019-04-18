Владимир Винокур ответил критикам юбилейного концерта Аллы Пугачевой. Известный юморист назвал мероприятие грандиозным и подчеркнул, что Примадонна продемонстрировала шикарную форму.

Владимир Винокур ответил критикам юбилейного концерта Аллы Пугачевой.Известный юморист назвал мероприятие "грандиозным" и подчеркнул, чтоПримадонна продемонстрировала шикарную форму.посетил состоявшийся накануне юбилейныйконцерт Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Певец, телеведущий июморист прокомментировал отрицательные отзывы, которые появились в Сети послеэтого мероприятия. Лично он ничего плохого не заметил."Это было грандиозно! Пугачева показала, что находитсяв шикарной форме. Она доказала, что никакого возраста у артиста просто несуществует", – заявил Винокур.Концерт по случаю 70-летнего юбилея Аллы Пугачевой прошел 17апреля в Кремле. Это было первое сольное выступление артистки за долгое время. Примадоннаисполнила любимые россиянами хиты – в частности, "Любовь, похожая насон" и "Женщина, которая поет" – а также новые песни. Напраздничном концерте присутствовали практически все звезды российскогошоу-бизнеса – в том числе и .Некоторые из гостей – в частности, актер Никита Ковтунов -после мероприятия жаловались на плохой звук о время концерта. Кроме того, ониотмечали, что самой Пугачевой приходилось время от времени обращаться спросьбами к звукорежиссерам. Писали и о некорректном отношении к зрителям, которыепришли на концерт по обычным билетам.Комментируя жалобы на звук, подчеркнул, чтопонять это мог только профессионал. Юмористу показалось, что все было отлично. Зрителюво время концерта было "душевно тепло", Алла Борисовна выдала все,что могла, сказал артист в интервью изданию