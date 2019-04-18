Площадь предполагаемого строительства сократили почти на треть

Площадь предполагаемого строительства сократили почти на третьВладимирские общественники осмотрели микрорайон «Вышка», который граничит с «Дружбой» и пролегающей в этом районе «Лыжней Прокуророва». Напомним, выезд инициировали после того, как 5 апреля прошло расширенное заседание, где обсудили возможность застройки данной территории многоэтажками.В выездном заседании участвовали члены Общественной палаты Владимира, депутаты горсовета, представители ОНФ, Совета старейшин, спортсмены, эксперты, журналисты и неравнодушные владимирцы.Начальник пресс-службы мэрии Александр Карпилович еще раз напомнил, что ни парк «Дружба», ни лесопарк рядом с ним застраивать не будут, а Лыжню Прокуророва, безусловно, сохранят.Главный архитектор Владимира Андрей Быков, рассказывая общественникам, какие изменения вошли в проект генплана областной столицы, особо подчеркнул, что площадь предполагаемого строительства сократили почти на треть, и эту землю перевели в статус земель рекреационного назначения.Общественники были благодарны за экскурсию и поделились мнением, что только таким путем можно снять накал страстей, и спокойно, взвешенно, найти наиболее сбалансированное решение, которое устроит и владимирцев, и не повредит интересам развития города.