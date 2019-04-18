Ведомство призывает не рисковать своим здоровьем ради быстрого перекуса

Ведомство призывает не рисковать своим здоровьем ради быстрого перекусаВладимирский Роспотребнадзор постоянно проводит проверку ларьков с шаурмой.Специалисты ведомства рекомендуют жителям внимательно относиться к покупке шаурмы в уличных палатках. Однако если ваше желание быстро перекусить мясом в лаваше пересиливает здравый смысл, необходимо помнить, что в местах, где нет условий для соблюдения санитарных норм, например, отсутствует раковина, холодильник, продавцы работают без перчаток, лучше не рисковать своим здоровьем.Роспотребнадзор выразил готовность продолжать сотрудничество и плодотворное взаимодействие с общественниками. В ближайшее время, по инициативе «Народного контроля» планируют проведение рабочих встреч для заинтересованных владимирцев, которым расскажут о требованиях санитарного законодательства, административных и процессуальных моментах.