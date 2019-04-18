Представитель городского совета канадского Монреаля Крейг Сов выступил с предложением официально признать город столицей мирового хэви-метала. Коллеги поддержали чиновника, так как тяжелые группы появились тут больше 35 лет назад, из них много знаковых.

Представитель городского совета канадского Монреаля Крейг Сов выступил с предложением официально признать город столицей мирового хэви-метала. Коллеги поддержали чиновника, так как "тяжелые" группы появились тут больше 35 лет назад, из них много знаковых, сообщает Montreal Gazette.Крейг Сов, который сам обожает хэви-метал и даже играет в группе, отметил, что Монреаль сыграл важную роль в развитии жанра не только в стране, но и во всем мире.Montréal, ville d'excellence pour le Heavy metal et pour des noms de groupes hors du commun.