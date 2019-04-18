Важное послание бизнесу сделал, выступая с отчетом в Думе, премьер-министр России Дмитрий Медведев: Мы приняли принципиальное решение - в ближайшие шесть лет налоговую нагрузку не увеличивать. Кроме того, подчеркнул премьер, количество обязательных требований к бизнесу будет снижено.

Важное послание бизнесу сделал, выступая с отчетом в Думе, премьер-министр России Дмитрий Медведев: "Мы приняли принципиальное решение — в ближайшие шесть лет налоговую нагрузку не увеличивать". Кроме того, подчеркнул премьер, количество обязательных требований к бизнесу будет снижено.По словам главы кабинета министров, цель правительства — избавить бизнес от избыточных и бессмысленных требований, избавить от тысяч документов, которые зачастую либо дублируют, либо противоречат друг другу. Именно поэтому, подчеркнул Дмитрий Медведев, правительство намерено прибегнуть к "регуляторной гильотине".Должны измениться и принципы установления обязательных требований к предпринимателям, заметил Дмитрий Медведев во время отчетного выступления за 2018 год перед депутатами, которое телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu транслировали в прямом эфире.При этом, продолжил глава российского правительства, исключением должна стать такая мера пресечения по экономическим преступлениям, как заключение под стражу. Здесь тяжеловесный, трудный Уголовно-процессуальный кодекс, да и уголовное законодательство надо совершенствовать, добавил Медведев, напомнив, что такое поручение дал президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному правительству."Помещать под стражу во время следствия по экономическим преступлениям можно лишь в качестве особой, крайней меры. И вообще, для бизнеса лишение свободы должно стать относительно редким наказанием, — отметил Медведев. — Гораздо эффективнее применять по таким составам крупные штрафы, административные санкции, возмещение убытков в гражданском процессе".Медведев напомнил, что дал распоряжение о разработке концепции нового Кодекса об административных правонарушениях. Концепция должна быть представлена в ближайшее время.Коснулся российский премьер-министр и вопроса улучшения бизнес-климата в России. Он отметил, что если бизнесменов спросить, что им мешает, то предприниматели ответят, что им главное – чтобы не создавали новых проблем."Лучше не помогать, а просто не мешать, — процитировал Медведев один из таких ответов. — Предприниматель должен понимать, что от него хотят".