При проведении финансовых операций она неоднократно переводила часть денег на свой счёт

При проведении финансовых операций она неоднократно переводила часть денег на свой счётУроженку Суздальского района подозревают в хищении денежных средств путём присвоения, совершенное с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители выяснили, что с января 2016 по ноябрь 2017 года женщина, занимая должность главного бухгалтера одной из организаций Владимира, при проведении финансовых операций неоднократно переводила часть денег на свой счёт.Общая сумма ущерба превысила 2,8 миллиона рублей.Свою вину злоумышленница признала. Расследование уголовного дела продолжается.