Мероприятие организовывает Центр пропаганды изобразительного искусства

Мероприятие организовывает Центр пропаганды изобразительного искусства19 апреля в 17.00 состоится необычный творческий вечер «Акварель и слово». Увлекательная программа ждет посетителей Центра пропаганды изобразительного искусства в рамках этого мероприятия.Во-первых, гости смогут ознакомиться с выставкой «гроссмейстера акварели» Виктора Ивановича Шамаева «Наедине с Россией». Юбилейный вернисаж художника включает 200 акварелей, рисунков и масляных полотен за 75 лет творческой деятельности.Во-вторых, будет предоставлена возможность встретиться с самим автором, которому исполнилось 90 лет. Несмотря на свой преклонный возраст, он активно участвует в выставочной деятельности, социальных проектах и дает мастер-классы. Все мероприятия проходят при поддержке его сына Германа Шамаева.В-третьих, гости Центра смогут участвовать в конкурсе поэтов и блогеров. Приглашаются все, кому больше 6 лет, кто может написать стихи и красиво их прочесть, кто может подготовить и разместить пост (интернет-публикацию) по выбранной на выставке картине прямо в выставочном зале. Лучшие поэтические работы войдут в альманах «Клязьма» Владимирского отделения Союза писателей России и в готовящейся к печати большой каталог, посвященный художнику Виктору Шамаеву. За лучшую интернет-публикацию блогер получит в подарок акварель Виктора Шамаева.Особенное настроение создаст на творческом вечере владимирский музыкант Юрий Монахов.Мероприятие приурочено к закрытию выставки Виктора Шамаева и празднованию его юбилея - 90-летия. Вход свободный.