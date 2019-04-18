С произведениями можно ознакомиться в Центре пропаганды изобразительного искусства

С произведениями можно ознакомиться в Центре пропаганды изобразительного искусстваВ Центре пропаганды изобразительного искусства с 19 апреля по 12 мая можно ознакомиться с произведениями современных московских художников из Товарищества Живописцев. Это художественное объединение с 1932 года входит в состав Московского Союза Художников.Вернисаж является частью проекта, в рамках которого уже прошли выставки в Музее ВОВ на Поклонной горе в 2011 г. (более 600 участников), в 2014 году в Культурном центре Зеленограда - научного спутника столицы, ряд экспозиций состоялся в Центральном Доме художника в Москве. Теперь произведения мастеров будут доступны для просмотра во Владимире в рамках ежегодного межрегионального обменного выставочного проекта МСХ «Московские художники - регионам». Количество живописных произведений так велико, что они разместятся на двух выставочных площадках, во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике (где состоится открытие выставки 19 апреля в 14.00) и в Центре пропаганды изобразительного искусства.Чтобы оценить в целом достижения Товарищества живописцев Московского Союза Художников необходимо посетить обе выставки. Одна из них включает произведения, уже вошедшие в историю московской школы живописи. Она разместиться в залахМузейного комплекса «Палаты» - филиале Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Зритель сможет насладиться работами авторов, которые пополнили в свое время фонды Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и большинства крупных музеев России и СНГ. Это и легендарные шестидесятники: Браговский Э.Г., Зверьков Е.И., Забелин В.Н. и яркий представитель «сурового стиля» Захаркин В.С. Будут представлены полотна лидеров московской школы живописи Суровцева А.П., Переяславца В.И., а так же недавно ушедших из жизни талантливых мастеров совсем другого направления этой школы - Рудаковой О.М., Светлицкого В.Г., Серова Г.И. и других. Высок авторитет художников старшего поколения Товарищества живописцев, к которому принадлежат Тутунов А.А, Тужилин Н.Т, Куколь В.С.и др.В Центре пропаганды изобразительного искусства будут экспонироваться работы наших современников, чьи имена уже вписаны в историю московской живописи: Глухова В.А., Суховецкого А.Н., Полотнова В.П., Гавриляченко С.А., Горского-Чернышева Н.А. и многих других. Традиции московской школы живописи продолжают молодые представители Союза. Это - Тихонова О.В., Полковниченко А.К., Лагутенкова В.А., Лотова В.А, Бражуненко Е.С. и другие молодыеталантливые хранители традиций московской школы живописи.Экспозиция выставки «Мир живописи» МСХ получилась и на этот раз очень интересной, разнообразной тематически и жанрово. Художники разных возрастов и стилей, объединенные высоким профессионализмом и, прежде всего, духовной основой своего творчества, представят свои работы на суд зрителя. Две выставки под одним названием представят владимирскому зрителю срез современного художественного творчества наравне с работами из сокровищницы русской живописи.Цена билета в Центре пропаганды изобразительного искусства: 50-100 р. Выставка будет работать с 19 апреля по12 мая. Добро пожаловать!