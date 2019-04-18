Работы будут идти на участке с 140 по 144 километр

Работы будут идти на участке с 140 по 144 километрВо Владимирской области начинается капитальный ремонт на участке федеральной трассы М-7 с 140 по 144 километр. Дорожники просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут заранее.На период ремонта проезжую часть сузят до двух полос (по одной в каждом направлении). Максимальная скорость движения – 40 километров в чач.В администрации области сообщают, что ограничения снимут после завершения работ в ноябре 2019 года. На участке заменят дорожное покрытие, построят систему водоотвода, установят новые дорожные знаки и барьерное ограждение. Там также появится разворотная петля. Все работы проводят строго в полосе отвода федеральной трассы.По результатам капремонта увеличится пропускная способность дороги в условиях высокой интенсивности движения автомобилей и повысится безопасность дорожного движения.