Словенский голкипер мадридского Атлетико Ян Облак подписал новый контракт с испанским клубом. Он рассчитан до 30 июня 2023 года. Прежнее соглашение с 26-летним вратарем действовало до 2021 года.

Словенский голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак подписал новый контракт с испанским клубом. Он рассчитан до 30 июня 2023 года. Прежнее соглашение с 26-летним вратарем действовало до 2021 года."Я чувствую себя очень счастливым в "Атлетико". Буду всегда отдавать все силы для победы нашей команды, продолжая упорно трудиться на тренировках", – заявил вратарь официальному сайту "матрасников".Облак перешел в "Атлетико" из "Бенфики" в 2014 году. С тех пор он провел за испанский клуб 203 матча. В его составе словенский вратарь стал победителем Лиги Европы-2018, Суперкубка Испании-2014 и Суперкубка УЕФА-2018.