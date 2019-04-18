Максим Галкин позвонил Филиппу Киркорову и предложил ему сняться в рекламе презервативов за гонорар в миллион долларов. Поп-король немедленно отреагировал на столь заманчивые слова.

Максим Галкин позвонил Филиппу Киркорову и предложил ему сняться в рекламе презервативов за гонорар в миллион долларов. Поп-король немедленно отреагировал на столь заманчивые слова.Максим Галкин набрал номер Филиппа Киркорова в рамках шоу Насти Ивлеевой AgentShow. Ведущая поставила перед юмористом задачу: за ограниченный отрезок времени уговорить своего звездного друга по телефону по громкой связи на какое-то действие, заранее придуманное. Если приятель отказывал, Максима Галкина ударял разряд тока.Так, шоумену была поставлена задача уговорить знакомого записать с ним трек в стиле рэп. Максим решил с таким предложением позвонить юмористу Юрию Гальцеву. Тот без лишних слов согласился. Однако дальше было задание посерьезнее – Максиму Галкину нужно было попросить друга сняться вместо себя в рекламе презервативов.Почему-то первой мыслью, кому позвонить, был Филипп Киркоров. Однако поп-король не взял трубку, и тогда юморист набрал Ивану Урганту. Тот отказался, заявив, что это "за гранью". Но током Максима Галкина не било, потому что в этот момент он заметил, что ему звонил Филипп Киркоров. Тогда шоумен снова ему набрал. Филипп немедленно ответил.Максим, старательно сдерживая смех, объяснил другу ситуацию. По словам Галкина, ему поступило предложение сняться в рекламе презервативов за гонорар в миллион долларов, однако тот отказался, потому что он работает на Первом канале, да к тому же ведет детскую передачу. Филипп уточнил сумму. явно заинтересовавшись.Однако ему пришлось отказаться. Оказывается, певец и так является лицом известного бренда, выпускающего аэрозоль от кашля и прочие фармакологические средства. "Там все через рот, и будет как-то странно выглядеть, когда через другое место я начну рекламировать", – объяснил Филипп Киркоров.И тут Максим Галкин и Настя Ивлеева дружно рассмеялись. Поняв, что стал жертвой розыгрыша, поп-король эмоционально и нецензурно выругался. "Настя, как ты могла?" – вопросил . Максим Галкин объяснил суть розыгрыша, и тот, услышав про разряд тока, ответил: "Прости меня! Хочешь, я приду вместо тебя?" Услышав такое, Настя Ивлеева немедленно выразила желание увидеть Филиппа Киркорова в своем шоу. Тот обещал придти. Кстати, признался, что аж три раза его било током. Он подумал, что это связано с тем, что он вначале не подавал виду, что все чувствует, и тогда силу тока увеличили.