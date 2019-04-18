Руководитель Школы телевидения
Останкино ТВ Ольга Спиркина, где преподавала вдова Евстигнеева,
рассказала о ее состоянии перед смертью. По ее словам, Ирина Цывина
находилась в депрессии.
Руководитель Школы телевидения
"Останкино ТВ" Ольга Спиркина, где преподавала вдова Евстигнеева,
рассказала о ее состоянии перед смертью. По ее словам, Ирина Цывина
находилась в депрессии.
Приятельница в последний раз общалась
с артисткой 8 апреля. Подруги проговорили очень долго.
"Она мне говорила: "Оль,
меня кто-то сглазил, я не могу, что со мной творится... Есть у тебя какая-то
бабака, нумерологи, астрологи?" У всех у нас есть такие контакты. Я ей
дала, у всех у нас, женщин, есть такие контакты", —
цитирует коллегу Ирины Цывиной РЕН ТВ. Осторожно высказалась Спиркина и о
причинах смерти подруги.
По ее словам, трагедии могло
поспособствовать употребление лекарств вдовой Евгения Евстигнеева. "Я
думаю, она пила какие-то таблетки, антидепрессанты. Либо неправильно… Она
жаловалась только на общее психофизическое состояние. Она говорила: у меня
сглаз", – поделилась коллега Ирины Цывиной.
По
словам Спиркиной, приятельница обещала выйти к новым студентам. "Она говорила:
я не могу дома сидеть, у меня такая депрессия, мне надо походить на работу", -
добавила она.
Напомним, 55-летняя актриса
скоропостижно скончалась 18 апреля. Официальная причина смерти
пока неизвестна.
окончила
школу-студию МХАТ, после чего выступала на сцене Театра им. Моссовета, в
"Сатириконе" и МХАТе им. Чехова. С 1993-го по 2003 год актриса жила и
работала в США. Она сыграла в сериалах "Полицейский с
Рублевки", "Шакал", "По ту сторону смерти",
"Ольга", "Марш Турецкого" и "Кадетство" и других.