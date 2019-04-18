Руководитель Школы телевидения Останкино ТВ Ольга Спиркина, где преподавала вдова Евстигнеева, рассказала о ее состоянии перед смертью. По ее словам, Ирина Цывина находилась в депрессии.

Руководитель Школы телевидения"Останкино ТВ" Ольга Спиркина, где преподавала вдова Евстигнеева,рассказала о ее состоянии перед смертью. По ее словам, Ирина Цывинанаходилась в депрессии.Приятельница в последний раз общаласьс артисткой 8 апреля. Подруги проговорили очень долго."Она мне говорила: "Оль,меня кто-то сглазил, я не могу, что со мной творится... Есть у тебя какая-тобабака, нумерологи, астрологи?" У всех у нас есть такие контакты. Я ейдала, у всех у нас, женщин, есть такие контакты", —цитирует коллегу Ирины Цывиной РЕН ТВ. Осторожно высказалась Спиркина и опричинах смерти подруги.По ее словам, трагедии моглопоспособствовать употребление лекарств вдовой Евгения Евстигнеева. "Ядумаю, она пила какие-то таблетки, антидепрессанты. Либо неправильно… Онажаловалась только на общее психофизическое состояние. Она говорила: у менясглаз", – поделилась коллега Ирины Цывиной.Пословам Спиркиной, приятельница обещала выйти к новым студентам. "Она говорила:я не могу дома сидеть, у меня такая депрессия, мне надо походить на работу", -добавила она.Напомним, 55-летняя актрисаскоропостижно скончалась 18 апреля. Официальная причина смертипока неизвестна.окончилашколу-студию МХАТ, после чего выступала на сцене Театра им. Моссовета, в"Сатириконе" и МХАТе им. Чехова. С 1993-го по 2003 год актриса жила иработала в США. Она сыграла в сериалах "Полицейский сРублевки", "Шакал", "По ту сторону смерти","Ольга", "Марш Турецкого" и "Кадетство" и других.