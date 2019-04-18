Гарик Харламов не поджигал Собор Парижской Богоматери.
Шоумен на всякий случай предупредил об этом поклонников актрисы Ларисы
Гузеевой. Фанаты телеведущей уже успели обвинить резидента Comedy Club в порче великих
произведений искусства.
Гарик Харламов не поджигал Собор Парижской Богоматери.
Шоумен на всякий случай предупредил об этом поклонников актрисы Ларисы
Гузеевой. Фанаты телеведущей уже успели обвинить резидента Comedy Club в порче великих
произведений искусства.
вызвал неудовольствие поклонников Ларисы
Гузеевой видеонарезкой, опубликованной на его странице в Instagram. В ней объединены кадры из
фильма "Бесприданница", где актриса спрашивает героя Никиты
Михалкова, почему он не может быть с ней – и отрывок из ток-шоу "Давай
поженимся", где сваха нецензурно выражается.
В итоге получилось, что Гузеева после нежных слов любви
внезапно взрослеет и кроет Михалкова матом. Чувствительных подписчиков такой
коллаж покоробил. Гарика Харламова обвинили в том, что он испортил великий
фильм и оскорбил своих подписчиков.
Однако шоумен и не подумал оправдываться. считает, что
не имеет смысла что-либо объяснять людям, лишенным чувства юмора.
"Я давно понял, что юмор имеет волшебные свойства.
Людей, обладающих этим чувством, он делает счастливее, а не обладающих – злее!..
Конечно, я ничего никому не докажу, поэтому до кучи испоганю великий фильм и великую
песню", – подписал свой пост юморист.
Для усиления эффекта выложил в своем
микроблоге смонтированные таким же образом ролики с отрывками из фильма "Буратино",
мультфильма "Простоквашино" и еще одним фрагментом из "Бесприданницы".
В постскриптуме шоумен отметил: несмотря на его изуверское отношение к
жемчужинам мирового искусства, Нотр-Дам-де Пари он не поджигал.