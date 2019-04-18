Гарик Харламов не поджигал Собор Парижской Богоматери. Шоумен на всякий случай предупредил об этом поклонников актрисы Ларисы Гузеевой. Фанаты телеведущей уже успели обвинить резидента Comedy Club в порче великих произведений искусства.

Гарик Харламов не поджигал Собор Парижской Богоматери.Шоумен на всякий случай предупредил об этом поклонников актрисы ЛарисыГузеевой. Фанаты телеведущей уже успели обвинить резидента Comedy Club в порче великихпроизведений искусства.вызвал неудовольствие поклонников ЛарисыГузеевой видеонарезкой, опубликованной на его странице в Instagram. В ней объединены кадры изфильма "Бесприданница", где актриса спрашивает героя НикитыМихалкова, почему он не может быть с ней – и отрывок из ток-шоу "Давайпоженимся", где сваха нецензурно выражается.В итоге получилось, что Гузеева после нежных слов любвивнезапно взрослеет и кроет Михалкова матом. Чувствительных подписчиков такойколлаж покоробил. Гарика Харламова обвинили в том, что он испортил великийфильм и оскорбил своих подписчиков.Однако шоумен и не подумал оправдываться. считает, чтоне имеет смысла что-либо объяснять людям, лишенным чувства юмора."Я давно понял, что юмор имеет волшебные свойства.Людей, обладающих этим чувством, он делает счастливее, а не обладающих – злее!..Конечно, я ничего никому не докажу, поэтому до кучи испоганю великий фильм и великуюпесню", – подписал свой пост юморист.Для усиления эффекта выложил в своеммикроблоге смонтированные таким же образом ролики с отрывками из фильма "Буратино",мультфильма "Простоквашино" и еще одним фрагментом из "Бесприданницы".В постскриптуме шоумен отметил: несмотря на его изуверское отношение кжемчужинам мирового искусства, Нотр-Дам-де Пари он не поджигал.