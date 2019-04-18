Знаменитый актер откровенно
рассказал о семейной жизни. Валерий Гаркалин вспомнил, насколько дорога была
для него ушедшая из жизни супруга Екатерина.
Знаменитый актер откровенно
рассказал о семейной жизни. Валерий Гаркалин вспомнил, насколько дорога была
для него ушедшая из жизни супруга Екатерина.
Валерий познакомился с будущей женой, когда репетировал на сцене театра
кукол роль Грэя в "Алых парусах". Екатерина, работавшая там педагогом, сидела тогда
в пустом зале.
"Артисту нужен зритель, и я стал обращаться к ней. После одного моего монолога
Катя расплакалась. Я был потрясен. Подумал: какая же необыкновенная душа у этой
девушки", – цитирует Валерия Гаркалина . По его слова, всю жизнь его
супруга "рыдала над чем-то таким".
Также артист отметил, что смеялась его избранница тоже необыкновенно
заразительно. "И каждую секунду была искренней. Я был с ней счастлив…",
– поделился Валерий Гаркалин.
Кроме того, актер рассказал, что они никогда не копили деньги. "Я не дарил
ей бриллианты и шубы. Зато мы стояли, обнявшись на краю света, в Новой
Зеландии, на берегу и смотрели на Тихий океан", – сделал трогательное признание
По его словам, семейный бюджет они с Екатериной тратили на путешествия. А
если денег не хватало, то одалживали. За свою совместную жизнь супруги успели побывать
в разных уголках света.
Правда, как признался , были времена, когда их "житейская
хижина немного шаталась". "Но я вовремя останавливался. И всегда выбирал
хижину. Я понимал, что все остальное от лукавого, никуда меня не приведет, там
нет сердца", – поделился артист. В браке у супругов родилась дочь Ника. У Гаркалина есть внук Тимофей.