Знаменитый актер откровенно рассказал о семейной жизни. Валерий Гаркалин вспомнил, насколько дорога была для него ушедшая из жизни супруга Екатерина.

Знаменитый актер откровеннорассказал о семейной жизни. Валерий Гаркалин вспомнил, насколько дорога быладля него ушедшая из жизни супруга Екатерина.Валерий познакомился с будущей женой, когда репетировал на сцене театракукол роль Грэя в "Алых парусах". Екатерина, работавшая там педагогом, сидела тогдав пустом зале."Артисту нужен зритель, и я стал обращаться к ней. После одного моего монологаКатя расплакалась. Я был потрясен. Подумал: какая же необыкновенная душа у этойдевушки", – цитирует Валерия Гаркалина . По его слова, всю жизнь егосупруга "рыдала над чем-то таким".Также артист отметил, что смеялась его избранница тоже необыкновеннозаразительно. "И каждую секунду была искренней. Я был с ней счастлив…",– поделился Валерий Гаркалин.Кроме того, актер рассказал, что они никогда не копили деньги. "Я не дарилей бриллианты и шубы. Зато мы стояли, обнявшись на краю света, в НовойЗеландии, на берегу и смотрели на Тихий океан", – сделал трогательное признаниеПо его словам, семейный бюджет они с Екатериной тратили на путешествия. Аесли денег не хватало, то одалживали. За свою совместную жизнь супруги успели побыватьв разных уголках света.Правда, как признался , были времена, когда их "житейскаяхижина немного шаталась". "Но я вовремя останавливался. И всегда выбиралхижину. Я понимал, что все остальное от лукавого, никуда меня не приведет, тамнет сердца", – поделился артист. В браке у супругов родилась дочь Ника. У Гаркалина есть внук Тимофей.