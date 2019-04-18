Иосиф Пригожин зол. Продюсера возмутил шквал критики,
который обрушился на Аллу Пугачеву после ее юбилейного концерта. Он советует
Примадонне просто игнорировать весь этот негатив.
Иосиф Пригожин зол. Продюсера возмутил шквал критики,
который обрушился на Аллу Пугачеву после ее юбилейного концерта. Он советует
Примадонне просто игнорировать весь этот негатив.
не смог посетить юбилейный концерт Аллы
Пугачевой. Продюсер отмечал день рождения своей супруги, певицы Валерии. Тем не
менее, критика мероприятия его разозлила.
"Иногда читаю комментарии хейтеров и прям больно, за
людей обидно, я злой прям бываю. Это очень несправедливо и нечестно по
отношению к ней, к их родителям, которые эти песни слушали", – заявил
.
Концерт по случаю юбилея Народной артистки СССР Аллы
Пугачевой прошел 17 апреля в Кремлевском дворце. Он стал первым сольным
выступлением Примадонны российской эстрады за последние 10 лет. После
мероприятия нашлись и недовольные – зрители пожаловались на плохой звук. Кроме
того, некоторым не понравилось решение Пугачевой пригласить на сцену балерину
Анастасию Волочкову, которая села на шпагат во время выступления певицы,
Билеты на мероприятие были раскуплены задолго до концерта. Свои
песни – новые композиции и золотые хиты – певица исполняла вживую. Поклонники
встречали любимые композиции Примадонны стоя. Пугачева призналась, что концерт
она провела ради своих детей – хотела, чтобы они увидели ее на сцене.
советует Примадонне не обращать внимания на советы "экспертов", которые появляются в Сети. "Из тех кадров, что я видел в интернете, концерт носил такой чувственный характер. Мы все должны одно понять – артист должен петь и может петь ровно столько, сколько он хочет это делать. Всех, кто дает какие-то советы "уходить", "приходить" – это никого не должно волновать", – сказал продюсер в интервью агентству Nation News.