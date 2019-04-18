Иосиф Пригожин зол. Продюсера возмутил шквал критики, который обрушился на Аллу Пугачеву после ее юбилейного концерта. Он советует Примадонне просто игнорировать весь этот негатив.

Иосиф Пригожин зол. Продюсера возмутил шквал критики,который обрушился на Аллу Пугачеву после ее юбилейного концерта. Он советуетПримадонне просто игнорировать весь этот негатив.не смог посетить юбилейный концерт АллыПугачевой. Продюсер отмечал день рождения своей супруги, певицы Валерии. Тем неменее, критика мероприятия его разозлила."Иногда читаю комментарии хейтеров и прям больно, залюдей обидно, я злой прям бываю. Это очень несправедливо и нечестно поотношению к ней, к их родителям, которые эти песни слушали", – заявилКонцерт по случаю юбилея Народной артистки СССР АллыПугачевой прошел 17 апреля в Кремлевском дворце. Он стал первым сольнымвыступлением Примадонны российской эстрады за последние 10 лет. Послемероприятия нашлись и недовольные – зрители пожаловались на плохой звук. Крометого, некоторым не понравилось решение Пугачевой пригласить на сцену балеринуАнастасию Волочкову, которая села на шпагат во время выступления певицы,Билеты на мероприятие были раскуплены задолго до концерта. Своипесни – новые композиции и золотые хиты – певица исполняла вживую. Поклонникивстречали любимые композиции Примадонны стоя. Пугачева призналась, что концертона провела ради своих детей – хотела, чтобы они увидели ее на сцене.советует Примадонне не обращать внимания на советы "экспертов", которые появляются в Сети. "Из тех кадров, что я видел в интернете, концерт носил такой чувственный характер. Мы все должны одно понять – артист должен петь и может петь ровно столько, сколько он хочет это делать. Всех, кто дает какие-то советы "уходить", "приходить" – это никого не должно волновать", – сказал продюсер в интервью агентству Nation News.