Смелые идеи редакции программы Жить здорово! Первого канала частенько вызывают бурю негодования у пользователей Сети. Миниатюры, посвященные обрезанию, оргазму и здоровью женской матки не всем приходятся по вкусу, поэтому ведущая ток-шоу Елена Малышева частенько оказывается в эпицентре скандала и травли.

Смелые идеи редакции программы "Жить здорово!" Первогоканала частенько вызывают бурю негодования у пользователей Сети. Миниатюры,посвященные обрезанию, оргазму и здоровью женской матки не всем приходятся повкусу, поэтому ведущая ток-шоу Елена Малышева частенько оказывается в эпицентрескандала и травли.Меж тем журналист Антон Беккужев протягивает руку помощи знаменитости и встает на ее защиту. По его мнению, Елена Малышева говорит о достаточно важных проблемахи вещах, с которыми так или иначе сталкивается каждый человек."Конечно, в данном вопросе я хочу занять сторону Малышевой,которая, на мой взгляд, всеми возможными способами пытается сделать населениехоть немного более образованным в вопросах здоровья. К сожалению, люди крайнепренебрежительно относятся к профилактике различных заболеваний и часто простоне думают о состоянии своего организма. Бегут к врачам только тогда, когдастановится совсем плохо. А ведь многие болезни можно предупреждать. Главное –знать симптомы и всю необходимую информацию. Именно ее, как мне кажется,пытается дать аудитории Малышева в своих программах", – отметил журналист вбеседе с "Дни.ру".Беккужев отмечает, что программа намереннопровоцирует зрителя, пытается вызвать у аудитории хоть какие-то чувства, ведь эмоционально-окрашенныесобытия запоминаются намного лучше. Нудные лекции о заболеваниях слушать никто небудет."Да, для привлечения большего внимания зрителей она поройиспользует достаточно экстравагантные методы: одевает людей в костюмы половыхорганов, использует странные декорации. Однако именно это заставляет людейвключать свои телевизоры. Согласитесь, скучную программу о здоровье мало ктостал бы смотреть. Благодаря креативному подходу команды , ее передачарассказывает о серьезных вещах в весьма забавной и удобоваримой форме. Ясчитаю, это наиболее верный и оптимальный подход в нынешних реалиях. Несомневаюсь, что советы Елены помогли многим людям, и именно с их помощью онирешили свои проблемы со здоровьем", – рассудил журналист.