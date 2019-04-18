Смелые идеи редакции программы Жить здорово! Первого
канала частенько вызывают бурю негодования у пользователей Сети. Миниатюры,
посвященные обрезанию, оргазму и здоровью женской матки не всем приходятся по
вкусу, поэтому ведущая ток-шоу Елена Малышева частенько оказывается в эпицентре
скандала и травли.
Смелые идеи редакции программы "Жить здорово!" Первого
канала частенько вызывают бурю негодования у пользователей Сети. Миниатюры,
посвященные обрезанию, оргазму и здоровью женской матки не всем приходятся по
вкусу, поэтому ведущая ток-шоу Елена Малышева частенько оказывается в эпицентре
скандала и травли.
Меж тем журналист Антон Беккужев протягивает руку помощи знаменитости и встает на ее защиту. По его мнению, Елена Малышева говорит о достаточно важных проблемах
и вещах, с которыми так или иначе сталкивается каждый человек.
"Конечно, в данном вопросе я хочу занять сторону Малышевой,
которая, на мой взгляд, всеми возможными способами пытается сделать население
хоть немного более образованным в вопросах здоровья. К сожалению, люди крайне
пренебрежительно относятся к профилактике различных заболеваний и часто просто
не думают о состоянии своего организма. Бегут к врачам только тогда, когда
становится совсем плохо. А ведь многие болезни можно предупреждать. Главное –
знать симптомы и всю необходимую информацию. Именно ее, как мне кажется,
пытается дать аудитории Малышева в своих программах", – отметил журналист в
беседе с "Дни.ру".
Беккужев отмечает, что программа намеренно
провоцирует зрителя, пытается вызвать у аудитории хоть какие-то чувства, ведь эмоционально-окрашенные
события запоминаются намного лучше. Нудные лекции о заболеваниях слушать никто не
будет.
"Да, для привлечения большего внимания зрителей она порой
использует достаточно экстравагантные методы: одевает людей в костюмы половых
органов, использует странные декорации. Однако именно это заставляет людей
включать свои телевизоры. Согласитесь, скучную программу о здоровье мало кто
стал бы смотреть. Благодаря креативному подходу команды , ее передача
рассказывает о серьезных вещах в весьма забавной и удобоваримой форме. Я
считаю, это наиболее верный и оптимальный подход в нынешних реалиях. Не
сомневаюсь, что советы Елены помогли многим людям, и именно с их помощью они
решили свои проблемы со здоровьем", – рассудил журналист.