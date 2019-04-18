В Афинах на Акрополе из-за удара молнии во время грозы получили ранения четыре человека. Одна из молний ударила у храма Эрехтейон. Легкие ранения получили двое туристов и две женщины — охранники археологической площадки.

В Афинах на Акрополе из-за удара молнии во время грозы получили ранения четыре человека. Одна из молний ударила у храма Эрехтейон.Легкие ранения получили двое туристов и две женщины — охранники археологической площадки.Как сообщает ТАСС со ссылкой на греческие СМИ, от удара молнии разбилось стекло в будке охраны, и его осколки осыпали охранников и туристов.Прибывшие по вызову медики скорой доставили пострадавших в местную больницу.