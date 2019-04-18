Оппоненты актера Владимира Зеленского приписывают ему употребление запрещенных веществ. Прояснить ситуацию решилась супруга юмориста Елена. Она дала откровенное интервью журналистам.

Оппоненты актера Владимира Зеленского приписывают ему употребление запрещенных веществ. Прояснить ситуацию решилась супруга юмориста Елена. Она дала откровенное интервью журналистам.Сообщения об употреблении рвущимся к власти юмористомнаркотиков его супруга назвала ложью. Женщина заявила, что она, ее супруг и ихдрузья устали от подобного вранья.Рассказала Елена Зеленская и о том, как воспринимают атакуна актера его родители. "С улыбкой к этому относятся, потому чтопереживать-то не о чем. Они воспринимают это как очередную грязищу, вот ивсе", – сказала жена юмориста в интервью изданию "Апостроф".Сообщения об употреблении Зеленским запрещенных веществ непоколебали его рейтинг. Шоумен пользуется популярностью и имеет все шансы статьследующим президентом Украины. Хотя его супруга, по ее признанию, была противполитических амбиций комика.В интервью телеканалу ICTV Елена Зеленская призналась, что"агрессивно противилась" участию мужа в предвыборной гонке. Это оченьтяжелый проект, призналась женщина, который полностью изменит их жизни.Когда она поняла, что назад дороги нет, постараласьуспокоиться. "Мне кажется, пока получается", – сказала супруга. Впрочем, к победе мужа, по ее признанию, все равно не готова.Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Дляпобеды актеру достаточно набрать простое большинство голосов.По данным опроса Киевского международного институтасоциологии, отдать голос за готовы 72,2% украинцев. За действующегоглаву государства Петра Порошенко – чуть больше 25%. Остальные намереныиспортить бюллетень.