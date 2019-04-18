Оппоненты актера Владимира Зеленского приписывают ему употребление запрещенных веществ. Прояснить ситуацию решилась супруга юмориста Елена. Она дала откровенное интервью журналистам.
Оппоненты актера Владимира Зеленского приписывают ему употребление запрещенных веществ. Прояснить ситуацию решилась супруга юмориста Елена. Она дала откровенное интервью журналистам.
Сообщения об употреблении рвущимся к власти юмористом
наркотиков его супруга назвала ложью. Женщина заявила, что она, ее супруг и их
друзья устали от подобного вранья.
Рассказала Елена Зеленская и о том, как воспринимают атаку
на актера его родители. "С улыбкой к этому относятся, потому что
переживать-то не о чем. Они воспринимают это как очередную грязищу, вот и
все", – сказала жена юмориста в интервью изданию "Апостроф".
Сообщения об употреблении Зеленским запрещенных веществ не
поколебали его рейтинг. Шоумен пользуется популярностью и имеет все шансы стать
следующим президентом Украины. Хотя его супруга, по ее признанию, была против
политических амбиций комика.
В интервью телеканалу ICTV Елена Зеленская призналась, что
"агрессивно противилась" участию мужа в предвыборной гонке. Это очень
тяжелый проект, призналась женщина, который полностью изменит их жизни.
Когда она поняла, что назад дороги нет, постаралась
успокоиться. "Мне кажется, пока получается", – сказала супруга
. Впрочем, к победе мужа, по ее признанию, все равно не готова.
Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Для
победы актеру достаточно набрать простое большинство голосов.
По данным опроса Киевского международного института
социологии, отдать голос за готовы 72,2% украинцев. За действующего
главу государства Петра Порошенко – чуть больше 25%. Остальные намерены
испортить бюллетень.