Анна Хилькевич жестко ответила критикам певицы Нюши. Звезда
Универа посоветовала хейтерам съесть чего-нибудь сладкого, чтобы
подобреть.
Анна Хилькевич жестко ответила критикам певицы Нюши. Звезда
"Универа" посоветовала хейтерам съесть чего-нибудь сладкого, чтобы
подобреть.
Злобные комментарии в Instagram появились под совместным снимком актрисы
с певицей Нюшей. Молодые мамы приняли участие в съемках шоу "Где логика?",
там и сфотографировались.
28-летняя Нюша в ноябре прошлого года родила супругу Игорю
Сивову дочь. Певица постепенно возвращается
к привычному ритму жизни – неделю назад она посетила гала-ужин "Премии
Муз-ТВ 2019. Музыка объединяет!". После родов артистка еще полностью не
пришла в форму – чем и дала повод для критики.
Селфи с Нюшей поклонники рассматривали очень
внимательно. В итоге они пришли к выводу, что форма певицы оставляет желать
лучшего. Они отметили мешки под глазами исполнительницы и припухлое лицо.
"Фото, когда Нюша не в своем Инстаграмме", "Какая
она стала страшная", "Какие-то вы тут странные, перестарались с
фотошопом что ли?", "Ужас, что с Нюшей?", "Страшненькая.
Пластика что ли?", – изощряются комментаторы.
Такой бесцеремонности стерпеть не могла. "Ребят,
вы офигели? Что такое? Я выкладываю фото с Нюшей, абсолютно милую, хорошую и
читаю комментарии: "Фу.. Что с Нюшей?", "Аня, тебя что пчелы
покусали?". Ребят, а не помолчать ли вам? Эти ваши злостные комментарии…
Идите съешьте булочку какую-нибудь. Может, подобреете", – ответила
злопыхателям актриса. Нюша прекрасна, заключила Хилькевич.