Анна Хилькевич жестко ответила критикам певицы Нюши. Звезда Универа посоветовала хейтерам съесть чего-нибудь сладкого, чтобы подобреть.

Анна Хилькевич жестко ответила критикам певицы Нюши. Звезда"Универа" посоветовала хейтерам съесть чего-нибудь сладкого, чтобыподобреть.Злобные комментарии в Instagram появились под совместным снимком актрисыс певицей Нюшей. Молодые мамы приняли участие в съемках шоу "Где логика?",там и сфотографировались.28-летняя Нюша в ноябре прошлого года родила супругу ИгорюСивову дочь. Певица постепенно возвращаетсяк привычному ритму жизни – неделю назад она посетила гала-ужин "ПремииМуз-ТВ 2019. Музыка объединяет!". После родов артистка еще полностью непришла в форму – чем и дала повод для критики.Селфи с Нюшей поклонники рассматривали оченьвнимательно. В итоге они пришли к выводу, что форма певицы оставляет желатьлучшего. Они отметили мешки под глазами исполнительницы и припухлое лицо."Фото, когда Нюша не в своем Инстаграмме", "Какаяона стала страшная", "Какие-то вы тут странные, перестарались сфотошопом что ли?", "Ужас, что с Нюшей?", "Страшненькая.Пластика что ли?", – изощряются комментаторы.Такой бесцеремонности стерпеть не могла. "Ребят,вы офигели? Что такое? Я выкладываю фото с Нюшей, абсолютно милую, хорошую ичитаю комментарии: "Фу.. Что с Нюшей?", "Аня, тебя что пчелыпокусали?". Ребят, а не помолчать ли вам? Эти ваши злостные комментарии…Идите съешьте булочку какую-нибудь. Может, подобреете", – ответилазлопыхателям актриса. Нюша прекрасна, заключила Хилькевич.