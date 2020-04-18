Цены на нефть марки Brent более или менее стабилизировались и торгуются в районе $28 за баррель, однако американская смесь WTI стоит намного дешевле, при этом движение вниз практически не прекращается.

Цены на нефть марки Brent более или менее стабилизировались и торгуются в районе $28 за баррель, однако американская смесь WTI стоит намного дешевле, при этом движение вниз практически не прекращается.С чем это связано?Конечно, есть фундаментальные факторы. Например, как мы уже писали ранее, это колоссальный переизбыток нефти и слишком далекое расположение месторождений от моря, что при текущих ценах делает транспортировку слишком затратной и нецелесообразной.Кроме того, давление оказывают и чисто рыночные факторы. Майский контракт подходит к концу, и участники торгов перекладываются в новый, причем если ближний они продают, то дальний покупают.Все это и приводит к тому, что цены на фьючерсы с поставкой в мае сегодня падали ниже отметки $17,5, а дальние при этом торгуются на 30% дороже. Отметим, что так дешево WTI не стоила с конца прошлого века.Как пишет агентство Bloomberg, крупнейший нефтяной биржевой фонд United States Oil Fund (USO) как раз проводит операции, которые были описаны выше.Этот фонд только покупает контракты на нефть, поэтому его портфель состоит из длинной позиции, эквивалентной 150 миллионам баррелей.Перед экспирацией ему нужно избавиться от имеющихся контрактов и купить дальние, что он и делает. Это оказывает избыточное давление на цены.К слову, USO объявил о смене своей инвестиционной декларации и теперь будет держать позицию во фьючерсах с разным сроком погашения.В целом же пока на рынке нефти царит хаос. Пока в мире не будут отменены ограничения и не появится спрос, фьючерсный рынок так и будет жить ожиданиями, а хранилища продолжат заполняться.К тому же сделка ОПЕК+ начнет работать только с мая, и пока никто не обязан сокращать добычу.Хотя справедливости ради следует отметить, что некоторые компании снижают добычу просто по причине того, что нефть некуда продавать и хранить ее также негде.