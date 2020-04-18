Столица Азербайджана Баку подтвердил готовность принять матчи чемпионата Европы по футболу. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана уведомила об этом УЕФА.

Столица Азербайджана Баку подтвердил готовность принять матчи чемпионата Европы по футболу. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана уведомила об этом УЕФА.Баку должен был принять четыре матча чемпионата Европы 2020. Но в связи с пандемией коронавируса первенства континента было перенесено на следующий год. УЕФА рассчитывает, что встречи пройдут в тех же 12 городах, что и было запланировано..Баку подтвердил свою готовность провести четыре встречи. Также матчи должны пройти в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.