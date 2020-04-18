Аптечный ревизорро Екатерина Диденко до сих пор не может оправиться от потери мужа, погибшего на ее дне рождения.

"Аптечный ревизорро" Екатерина Диденко до сих пор не может оправиться от потери мужа, погибшего на ее дне рождения.Популярный блогер Екатерина Диденко снова поделилась своими переживаниями с подписчиками. В этот раз волна ненависти миновала одинокую мать – большинство людей почувствовали искренность в ее словах и поддержали оставшуюся с двумя детьми девушку. Совсем не так складывалась ситуация в начале трагедии, когда блоггер в режиме онлайн освещала смерть близких людей и изливала горе, не забывая включать фильтры в Инстаграм.Диденко опубликовала на своей страничке трогательный пост, в котором откровенно рассказала, как ей удалось пережить произошедшее, и призналась, что несмотря на оставшийся "шрам на сердце", она продолжит жить и радоваться каждому дню."До момента похорон мне кажется я не понимала, что вообще происходит. Я была в состоянии шока. Мне хотелось кричать на весь мир. Хотелось, чтоб мне помогли, поддержали. Я рассказывала о том, что произошло, каждому: всем таксистам, психологам, новым знакомым", – поделилась блогер.17 Апр 2020 в 9:10 PDTИз-за стресса девушка сильно похудела и не могла спать. После похорон у нее началась серьезная депрессия. Постоянно случались истерики, а жизнь казалась несправедливой. Однако со временем Диденко преодолела этот кризис, хотя до конца прийти в норму ей не удается и сейчас.Большинство подписчиков пожелали блогеру скорейшего возвращения к нормальной жизни, сил и терпения. Конечно, кто-то продолжил критиковать девушку, но все же агрессивные нападки в ее сторону практически сошли на нет. Искренние слова Диденко о трагедии растопили сердца пользователей сети.