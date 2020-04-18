Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко будет помогать жителям Омска во время пандемии коронавируса. Шлеменко станет доставлять продукты пожилым горожанам.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко будет помогать жителям Омска во время пандемии коронавируса. Шлеменко станет доставлять продукты пожилым горожанам."Спортсмены и тренеры школы "ШТОРМ" Александра Шлеменко станут волонтерами. Мы будем доставлять продуктовые наборы омичам, оказавшимся в сложной ситуации, — лишившимся работы, попавшим в кризисную ситуацию, одиноким пожилые людям и инвалидам, многодетным семьям", — написал Александр Шлеменко на своей странице в социалльной сети.В Омске выявлено 26 случаев заражения вирусом COVID-19. Семь человек уже выздоровели, — сообщает РИА Новости.