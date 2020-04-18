Российский боксер Федор Чудинов заявил о своем желании провести бой с малавицем Айзеком Чилембой на Красной площади. Федор уже имеет опыт поединков на главной площади страны.

Российский боксер Федор Чудинов заявил о своем желании провести бой с малавицем Айзеком Чилембой на Красной площади. Федор уже имеет опыт поединков на главной площади страны.Бой Чудинова с Чилембой был запланирован на 21 марта во Владикавказе. Однако из-за пандемии коронавируса встречу пришлось отложить на неопределенный срок. Если позволит обстановка, то Чудинов хотел бы провести поединок 22 июля в международный день бокса на Красной площади, о чем он рассказал ТАСС.Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Федор Чудинов провел 24 боя на профессиональном ринге, в которых одержал 22 победы (16 из них нокаутом). Дважды Федор выходил на ринг на Красной площади. В 2017 году российский боксер победил аргентинца Хонатана Барбадильо, а через два года Чудинов взял верх над другим представителем Аргентины Эсекьелем Освальдо Мадерной.