Президент России Владимир Путин подписал указ О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ "О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года".Об этом общественность проинформировала пресс-служба Кремля.Отмечается, что в связи пандемией коронавируса и проводимыми в России санитарно-эпидемиологическими мерами защиты населения, срок подачи информации о доходах продлен до 1 августа 2020 года. На тот же срок продлена и подача деклараций руководителям федеральных госучреждений.